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Оккупанты дважды били по Никополю: ранена женщина, много разрушений

Ирина БалачукСреда, 3 мая 2023, 21:18
Оккупанты дважды били по Никополю: ранена женщина, много разрушений
Здесь и далее фото из Telegram Сергея Лысака

Днем 3 мая российские войска дважды обстреляли город Никополь на Днепропетровщине, в результате чего один человек получил ранения, повреждены 13 частных домов, две больницы, ЛЭП и авто.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Два артиллерийских обстрела за день пережил Никополь. Пострадала 86-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно". 

 

Детали: Вражеские снаряды повредили 13 частных домов, один из них загорелся, уничтожили 2 хозяйственные постройки и 9 – повредили. 

 

Также оккупантами побиты два медучреждения, разбиты 22 солнечные панели, линии электропередач, авто.

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Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
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