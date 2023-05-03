Оккупанты дважды били по Никополю: ранена женщина, много разрушений
Среда, 3 мая 2023, 21:18
Днем 3 мая российские войска дважды обстреляли город Никополь на Днепропетровщине, в результате чего один человек получил ранения, повреждены 13 частных домов, две больницы, ЛЭП и авто.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь Лысака: "Два артиллерийских обстрела за день пережил Никополь. Пострадала 86-летняя женщина, будет лечиться амбулаторно".
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Детали: Вражеские снаряды повредили 13 частных домов, один из них загорелся, уничтожили 2 хозяйственные постройки и 9 – повредили.
Также оккупантами побиты два медучреждения, разбиты 22 солнечные панели, линии электропередач, авто.