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В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Кремль

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 22:45
В Белом доме прокомментировали атаку дронов на Кремль
ДЫМ НАД КРЕМЛЕМ. СКРИНШОТ ИЗ ВИДЕО РОССМИ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в среду, что Соединенные Штаты пока не могут подтвердить достоверность сообщений об атаке дронов по Кремлю.

Об этом она заявила на брифинге в среду, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Выступая перед журналистами на пресс-конференции, Жан-Пьер заявила, что Вашингтон знает о заявлениях Москвы, якобы Украина атаковала Кремль дронами.

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"Мы знаем об этих сообщениях, но мы не в состоянии подтвердить их подлинность в настоящее время. Поэтому я не хочу прибегать к спекуляциям о том, что случилось", – сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что США с начала войны не поощряли Украину прибегать к атакам за пределами своих границ.

В то же время она подчеркнула, что Россия "имеет историю" проведения операций под чужим флагом. 

ВИДЕО ДНЯ

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в контексте атаки по Кремлю, что воспринимал бы все, что исходит из Кремля, "с очень большой осторожностью".

Ранее СМИ сообщили, что США собирают факты инцидента с беспилотником в Москве, который, по словам российской стороны, атаковал Кремль.

Темы: СШАРосcиябеспилотники
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