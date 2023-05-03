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СМИ: Зеленский отправился в Нидерланды

"Европейская правда"Среда, 3 мая 2023, 23:26
СМИ: Зеленский отправился в Нидерланды
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский после зарубежного визита в Финляндию отправился в Нидерланды.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили сразу несколько нидерландских СМИ, в частности ANP и RTL Nieuws.

Издания обращают внимание, что нидерландский правительственный борт в среду вечером отправился из Хельсинки, где украинский президент был с визитом, и он уже приземлился в международном аэропорту "Схипхол".

По данным RTL Nieuws, Зеленский в четверг выступит в Гааге с речью под названием "Нет мира без справедливости". Место выступления, вероятно, связано с тем, что в городе расположен Международный уголовный суд, выдавший ордера на арест Владимира Путина и российского уполномоченного по делам детей.

Издание NOS обращает внимание на то, что 4 мая в Нидерландах отмечают День памяти жертв Второй мировой войны и последующих вооруженных конфликтов, но предполагает, что визит украинского президента именно к этой дате не приурочивался.

Для Зеленского визит в Нидерланды станет первым не только с начала полномасштабного вторжения России в Украину, но и на посту президента вообще.

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Напомним, в среду, 3 мая, Владимир Зеленский прибыл с неожиданным визитом в Финляндию для участия в Нордично-украинском саммите лидеров и ряда двусторонних встреч.

Кроме того, по данным немецких СМИ, президент Украины должен прибыть в Германию 13 мая по приглашению федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера, но после "слива" информации в СМИ организация визита под вопросом.

Темы: ЗеленскийНидерланды
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