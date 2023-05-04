Оккупанты в помещении ЗАЭС разместили взрывчатку – Госатомрегулирования

Российские оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку.

Источник: Госинспекция ядерного регулирования по итогам еженедельного совещания с представителями МАГАТЭ 2 мая

Дословно Госатомрегулирования: "Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП "Запорожская АЭС"".

Детали: В ведомстве отметили, что такие действия захватчиков наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, которые есть на промышленной площадке ЗАЭС, и подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов

В Госатомрегулирования подчеркнули, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС, последствия почувствует не только Украина.

Госинспекция в очередной раз призвала международное сообщество давить на агрессора, в частности, применить жесткие санкции к предприятиям атомной отрасли РФ и аффилированным с ними лицам.

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