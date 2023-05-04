Оккупанты в помещении ЗАЭС разместили взрывчатку – Госатомрегулирования
Российские оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку.
Источник: Госинспекция ядерного регулирования по итогам еженедельного совещания с представителями МАГАТЭ 2 мая
Дословно Госатомрегулирования: "Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП "Запорожская АЭС"".
Детали: В ведомстве отметили, что такие действия захватчиков наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, которые есть на промышленной площадке ЗАЭС, и подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов
В Госатомрегулирования подчеркнули, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС, последствия почувствует не только Украина.
Госинспекция в очередной раз призвала международное сообщество давить на агрессора, в частности, применить жесткие санкции к предприятиям атомной отрасли РФ и аффилированным с ними лицам.
Предыстория:
- В конце июля 2022 года сообщалось, что российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.
- А в начале августа 2022 года появилась информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС.
- Также есть данные, что оккупанты хранят технику, оружие и взрывчатку в других производственных помещениях ЗАЕС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.