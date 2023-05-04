Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты в помещении ЗАЭС разместили взрывчатку – Госатомрегулирования

Ирина БалачукЧетверг, 4 мая 2023, 00:02
Оккупанты в помещении ЗАЭС разместили взрывчатку – Госатомрегулирования
Иллюстрация из Telegram Энергоатома

Российские оккупанты разместили в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ЗАЭС военную технику и взрывчатку.

Источник: Госинспекция ядерного регулирования по итогам еженедельного совещания с представителями МАГАТЭ 2 мая

Дословно Госатомрегулирования: "Представители МАГАТЭ сообщили о факте размещения российскими оккупантами военной техники, оружия и взрывчатки в помещении турбинного отделения энергоблока №4 ОП "Запорожская АЭС"".

Реклама:

Детали: В ведомстве отметили, что такие действия захватчиков наносят значительный ущерб ядерной и радиационной безопасности ядерных установок, которые есть на промышленной площадке ЗАЭС, и подвергают опасности как персонал атомной станции, так и жителей близлежащих населенных пунктов

В Госатомрегулирования подчеркнули, что в случае возникновения аварийной ситуации на ЗАЭС, последствия почувствует не только Украина.

Госинспекция в очередной раз призвала международное сообщество давить на агрессора, в частности, применить жесткие санкции к предприятиям атомной отрасли РФ и аффилированным с ними лицам. 

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В конце июля 2022 года сообщалось, что российские военные разместили в машинном зале энергоблока №1 ЗАЭС тяжелую военную технику с боекомплектом, а также оружие и взрывчатку.
  • А в начале августа 2022 года появилась информация о размещении военной техники также и в машинном зале энергоблока № 2 ЗАЭС.
  • Также есть данные, что оккупанты хранят технику, оружие и взрывчатку в других производственных помещениях ЗАЕС, в том числе в ремонтно-механических мастерских и на крышах энергоблоков.

Темы: ЗАЭСРосcияоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
ЗАЭС
МВД: Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению. Главная угроза сейчас – вокруг ЗАЭС
В оккупированном Энергодаре россияне похитили еще одного работника ЗАЭС – Энергоатом
На 4 энергоблоке ЗАЭС произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: