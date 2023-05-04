В Киеве начали испытывать израильскую систему оповещения о ракетной угрозе – посол

В Киеве на этой неделе заработала израильская система раннего предупреждения об угрозе ракетных ударов.

Источник: посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, которого цитирует The Jerusalem Post

Детали: Украина обращалась к Израилю с просьбой предоставить системы предупреждения о ракетном ударе еще в прошлом году, пишет издание.

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По словам Корнийчука, важную роль в обеспечении быстрого завершения этого проекта сыграл лично премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

После удачных испытаний в Киеве эта система может быть масштабирована на все крупные города Украины, отметил посол.

"Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни", – добавил он.

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Отмечается, що израильская система предупреждения определяет ракеты всех типов и объекты, куда они потенциально могут попасть, и направляет сообщения об опасности на сотовые телефоны граждан, находящихся в районе, который находится в опасности. Система также рассчитывает, сколько времени имеют люди в опасных зонах на поиск укрытия.