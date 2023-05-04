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Силы ПВО сбили все беспилотники и ракеты, которые ночью атаковали Киев

"Украинская правда"Четверг, 4 мая 2023, 06:19
Силы ПВО сбили все беспилотники и ракеты, которые ночью атаковали Киев
ОБЛОМОК СБИТОГО ДРОНА. ИЛЛЮСТАТИВНОЕ ФОТО С FACEBOOK ВОЗДУШНЫХ СИЛ ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники и ракеты, которые этой ночью атаковали Киев.

Источник: начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко в Telegram

Прямая речь: "Рашисты совершили нападение на Киев с применением барражирующих боеприпасов типа "Shahed" и ракет, вероятно, баллистического типа. Окончательно тип примененных ракет будет определен после экспертизы остатков.

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По предварительной информации, в воздушном пространстве Киева силами ПВО были уничтожены все вражеские ракеты и БПЛА. Данные уточняются".

Детали: По оперативным сводкам, сообщил глава КГВА, обошлось без жертв среди гражданского населения и разрушений жилых объектов или инфраструктуры.

"Зафиксировано падение обломков в отдельных районах столицы, однако вреда жизни и здоровью людей или серьезных повреждений застройке города они не нанесли", – добавил Попко.

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Позже начальник КГВА уточнил, что в жилой застройке Шевченковского района Киева обнаружены обломки БпЛА, а информация о пожаре не подтвердилась.

Темы: Киевбеспилотникиракетный удар
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