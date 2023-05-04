Россияне за сутки убили 26 мирных жителей Украины, на Херсонщине – траур

3 мая российские оккупанты активно обстреливали прифронтовые области, погибло 26 человек, из них 23 в Херсонской области.

Источник: главы Херсонской ОВА Александр Проскудин, Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Харьковской ОВА Олег Синегубов, Донецкой ОВА Павел Кириленко, Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Детали: Всего в 5 областях, по информации из областных администраций, за предыдущие сутки погибли 26 человек, 56 - получили ранения из-за обстрелов оккупантов. Еще один человек подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете в Харьковской области.

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Херсонщина

Проскудин сообщил, что за сутки 3 мая в результате обстрелов оккупантов погибли 23 человека, 46 человек - получили ранения.

За предыдущие сутки враг обстрелял на Херсонщине большой гипермаркет, железнодорожный вокзал, супермаркет "АТБ" и другие гражданские объекты, где обычно собираются люди.

ВИДЕО ДНЯ

В память об убитых людях Херсонская ОГА объявляет 4, 5 и 6 мая днями траура.

Черниговская область

На Черниговщине сообщают о 17 взрывах в течение суток возле и в населенных пунктах Новгород-Северского и Корюковского районов.

Около 23:20 в результате авиаудара в селе Ивановка Новгород-Северского района загорелся жилой дом и хозяйственная постройка, еще один дом поврежден.

Погибла женщина 1941 года рождения погибла.

Днепропетровщина

Ночью российская армия атаковала Никополь артиллерией и дронами. Пострадал 32-летний мужчина. Он в больнице.

В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек. А еще - газогин и линия электропередач.

Есть разрушения и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.

Харьковщина

За прошедшие сутки под огнем российских оккупантов находились приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Враг обстрелял с.Копанки Изюмского района. Также под огнем врага находились Волчанск, Стрелечья, Двуречная, Лиман Первый и другие. Пострадавших среди гражданского населения за сутки не было.

В области остается высокой минная опасность. Так, возле села Погоновка Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. 58-летний водитель госпитализирован с многочисленными травмами.

Донецкая область

Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - повредили корпус учебного заведения и прилегающие жилые дома.

На Горловском направлении ранен 1 человек в Николаевке Константиновской ТГ.

На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Заречном Лиманской ТГ. В Северской ТГ повреждены 4 дома.

Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 9.