Россияне за сутки убили 26 мирных жителей Украины, на Херсонщине – траур
3 мая российские оккупанты активно обстреливали прифронтовые области, погибло 26 человек, из них 23 в Херсонской области.
Источник: главы Херсонской ОВА Александр Проскудин, Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, Харьковской ОВА Олег Синегубов, Донецкой ОВА Павел Кириленко, Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Детали: Всего в 5 областях, по информации из областных администраций, за предыдущие сутки погибли 26 человек, 56 - получили ранения из-за обстрелов оккупантов. Еще один человек подорвался на неизвестном взрывоопасном предмете в Харьковской области.
Херсонщина
Проскудин сообщил, что за сутки 3 мая в результате обстрелов оккупантов погибли 23 человека, 46 человек - получили ранения.
За предыдущие сутки враг обстрелял на Херсонщине большой гипермаркет, железнодорожный вокзал, супермаркет "АТБ" и другие гражданские объекты, где обычно собираются люди.
В память об убитых людях Херсонская ОГА объявляет 4, 5 и 6 мая днями траура.
Черниговская область
На Черниговщине сообщают о 17 взрывах в течение суток возле и в населенных пунктах Новгород-Северского и Корюковского районов.
Около 23:20 в результате авиаудара в селе Ивановка Новгород-Северского района загорелся жилой дом и хозяйственная постройка, еще один дом поврежден.
Погибла женщина 1941 года рождения погибла.
Днепропетровщина
Ночью российская армия атаковала Никополь артиллерией и дронами. Пострадал 32-летний мужчина. Он в больнице.
В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек. А еще - газогин и линия электропередач.
Есть разрушения и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили.
Харьковщина
За прошедшие сутки под огнем российских оккупантов находились приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.
Враг обстрелял с.Копанки Изюмского района. Также под огнем врага находились Волчанск, Стрелечья, Двуречная, Лиман Первый и другие. Пострадавших среди гражданского населения за сутки не было.
В области остается высокой минная опасность. Так, возле села Погоновка Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвался трактор. 58-летний водитель госпитализирован с многочисленными травмами.
Донецкая область
Среди ночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - повредили корпус учебного заведения и прилегающие жилые дома.
На Горловском направлении ранен 1 человек в Николаевке Константиновской ТГ.
На Лисичанском направлении 1 человек погиб в Заречном Лиманской ТГ. В Северской ТГ повреждены 4 дома.
Всего за сутки россияне убили 2 жителей Донетчины, ранили еще 9.