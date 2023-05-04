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Разведка Британии: РФ придется изменить логистику топлива из-за "хлопков" в приграничье

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 10:08
Разведка Британии: РФ придется изменить логистику топлива из-за хлопков в приграничье
Пожар Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ ночью 4 мая. Фото из Telegram губернатора

России, вероятно, придется менять систему поставок топлива из-за регулярных ударов по базам хранения в приграничных с Украиной районах, считает разведка Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 4 мая.

Разведка напоминает, что в последние месяцы на оккупированных территориях Украины и в российском приграничье регулярно горят базы хранения топлива. Один из последних случаев был 3 мая, когда загорелась база хранения горючего в российском поселке Волна, с российской стороны Керченского пролива – похоже, в результате попадания ударного беспилотника.

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"Повреждение объектов хранения горючего и сети распределения наверняка заставит РФ менять систему поставок горючего, чтобы смягчить последствия таких атак. Это может включать такие меры, как применение дополнительных мер защиты на базах хранения, как уже замечали в российском Туапсе, или переориентация на инфраструктуру регионов, которым меньше угрожают атаки", – отмечает разведка.

В обзоре за предыдущие сутки рассказывали, что Россия явно переориентировала воздушные удары с энергетической инфраструктуры Украины на военные, промышленные и логистические объекты.

Темы: Росcиявзрывразведка
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