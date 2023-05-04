Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведка Британии: РФ придется изменить логистику топлива из-за "хлопков" в приграничье

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 10:08
Разведка Британии: РФ придется изменить логистику топлива из-за хлопков в приграничье
Пожар Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ ночью 4 мая. Фото из Telegram губернатора

России, вероятно, придется менять систему поставок топлива из-за регулярных ударов по базам хранения в приграничных с Украиной районах, считает разведка Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 4 мая.

Разведка напоминает, что в последние месяцы на оккупированных территориях Украины и в российском приграничье регулярно горят базы хранения топлива. Один из последних случаев был 3 мая, когда загорелась база хранения горючего в российском поселке Волна, с российской стороны Керченского пролива – похоже, в результате попадания ударного беспилотника.

"Повреждение объектов хранения горючего и сети распределения наверняка заставит РФ менять систему поставок горючего, чтобы смягчить последствия таких атак. Это может включать такие меры, как применение дополнительных мер защиты на базах хранения, как уже замечали в российском Туапсе, или переориентация на инфраструктуру регионов, которым меньше угрожают атаки", – отмечает разведка.

В обзоре за предыдущие сутки рассказывали, что Россия явно переориентировала воздушные удары с энергетической инфраструктуры Украины на военные, промышленные и логистические объекты.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиявзрывразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Росcия
Сайты мэрий ряда городов во Франции подверглись пророссийским кибератакам
В ГУР заявили, что так называемое "задержание агентов Буданова" − ложь
Россияне за сутки убили 26 мирных жителей Украины, на Херсонщине – траур
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: