Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из Авдеевки планируют эвакуировать всех гражданских – Телятицкий

Алена МазуренкоЧетверг, 4 мая 2023, 11:37
Из Авдеевки планируют эвакуировать всех гражданских – Телятицкий

Начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий сообщил, что в ближайшее время попытаются эвакуировать все гражданское население из Авдеевки.

Источник: Телятицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки".

Реклама:

Детали: Он добавил, что из Марьинки еще в начале года эвакуировали всех гражданских, а сейчас продолжается эвакуация из Авдеевки.

По его словам, враг за сутки потерял около двух рот личного состава на Таврическом направлении - убитыми и ранеными. Оккупанты практикуют так называемые "мясные штурмы", отправляясь на штурм без огневой поддержки тяжелой техники.

Украинские защитники также уничтожили на этом направлении 28 единиц военной техники врага, 4 склада в боеприпасами, 2 БПЛА, 4 боевые бронированные машины, ЗРК "Оса", комплекс С-300.

ВИДЕО ДНЯ

Телятицкий сообщил, что враг пытался 24 раза штурмовать украинские позиции.

В основном на этом направлении в составе оккупантов воюют вооруженные силы России, а не наемники "Вагнера".

Темы: Авдеевкаэвакуацияобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

Все новости...
Авдеевка
На Донетчине россияне убили двух гражданских и ранили еще двоих за сутки
Россияне пытались наступать на 4 направлениях, но безуспешно − Генштаб
Россияне ударили ракетами по Авдеевке: попали в многоэтажку, 2 раненых
Последние новости
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
Все новости...
Реклама: