Из Авдеевки планируют эвакуировать всех гражданских – Телятицкий

Начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий сообщил, что в ближайшее время попытаются эвакуировать все гражданское население из Авдеевки.

Источник: Телятицкий в эфире телемарафона

Прямая речь: "В Авдеевке до сих пор остается мирное население. Там его осталось очень мало и скорее всего в ближайшие сроки будет эвакуировано все гражданское население из Авдеевки".

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Детали: Он добавил, что из Марьинки еще в начале года эвакуировали всех гражданских, а сейчас продолжается эвакуация из Авдеевки.

По его словам, враг за сутки потерял около двух рот личного состава на Таврическом направлении - убитыми и ранеными. Оккупанты практикуют так называемые "мясные штурмы", отправляясь на штурм без огневой поддержки тяжелой техники.

Украинские защитники также уничтожили на этом направлении 28 единиц военной техники врага, 4 склада в боеприпасами, 2 БПЛА, 4 боевые бронированные машины, ЗРК "Оса", комплекс С-300.

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Телятицкий сообщил, что враг пытался 24 раза штурмовать украинские позиции.

В основном на этом направлении в составе оккупантов воюют вооруженные силы России, а не наемники "Вагнера".