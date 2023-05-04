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Россиян из Крыма будут выдворять каждого индивидуально, а не коллективно – Ташева

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 мая 2023, 14:35
Россиян из Крыма будут выдворять каждого индивидуально, а не коллективно – Ташева
Тамила Ташева, Укринформ

Россиян, которые незаконно въехали в Крым после российской оккупации, будут выдворять с Украины по индивидуальным решениям, а не коллективно.

Источник: постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они - соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективного выдворения - коллективная депортация запрещена. Поэтому в отношении них будут применены индивидуальные решения".

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Детали: Ташева отметила, что речь идет о россиянах, которые незаконно заехали на территорию Украины после 2014 года.

Она напомнила, что всех украинцев в Крыму, которые стали жертвами принудительной паспортизации России, Украина признает своими гражданами согласно законодательству. 

Прямая речь: "Это очень важно отметить, потому что российская пропаганда распространяет откровенную ложь, мол, из Крыма будут выдворять крымчан. Поэтому подчеркиваю, что полуостров должны покинуть только российские граждане, которые нарушили условия въезда".

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Больше деталей: После оставления территории Украины россияне смогут подать запрос на проживание в украинские миграционные органы. Определенные категории смогут получить вид на жительство в Украине.

Например, это будет касаться представителей коренного народа, которые являются репатриантами. По словам Ташевой, это тысячи людей, которые в 2014 году начали процедуру получения украинского гражданства и не успели этого сделать. Также это, например, может касаться адвокатов политзаключенных, родных незаконно заключенных, еще ограниченной категории людей, которые помогали и поддерживали все время Украину.

Темы: КрымдеоккупациягражданствоРосcия
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