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Россиян из Крыма будут выдворять каждого индивидуально, а не коллективно – Ташева

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 4 мая 2023, 14:35
Россиян из Крыма будут выдворять каждого индивидуально, а не коллективно – Ташева
Тамила Ташева, Укринформ

Россиян, которые незаконно въехали в Крым после российской оккупации, будут выдворять с Украины по индивидуальным решениям, а не коллективно.

Источник: постоянный представитель президента Украины в АРК Тамила Ташева в интервью "Укринформу"

Прямая речь: "Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они - соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективного выдворения - коллективная депортация запрещена. Поэтому в отношении них будут применены индивидуальные решения".

Детали: Ташева отметила, что речь идет о россиянах, которые незаконно заехали на территорию Украины после 2014 года.

Она напомнила, что всех украинцев в Крыму, которые стали жертвами принудительной паспортизации России, Украина признает своими гражданами согласно законодательству. 

Прямая речь: "Это очень важно отметить, потому что российская пропаганда распространяет откровенную ложь, мол, из Крыма будут выдворять крымчан. Поэтому подчеркиваю, что полуостров должны покинуть только российские граждане, которые нарушили условия въезда".

Больше деталей: После оставления территории Украины россияне смогут подать запрос на проживание в украинские миграционные органы. Определенные категории смогут получить вид на жительство в Украине.

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Например, это будет касаться представителей коренного народа, которые являются репатриантами. По словам Ташевой, это тысячи людей, которые в 2014 году начали процедуру получения украинского гражданства и не успели этого сделать. Также это, например, может касаться адвокатов политзаключенных, родных незаконно заключенных, еще ограниченной категории людей, которые помогали и поддерживали все время Украину.

Темы: КрымдеоккупациягражданствоРосcия
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