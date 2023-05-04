Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о контрнаступлении: Мы не думаем, что у нас может не быть успеха

Алена МазуренкоЧетверг, 4 мая 2023, 15:19
Зеленский о контрнаступлении: Мы не думаем, что у нас может не быть успеха
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно готовится к контрнаступлению и нет вариантов относительно провала. Однако, по словам Зеленского, неправильно говорить об "успехе", если теряешь людей.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии

Прямая речь: "Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели - все думают, как усилить нашу армию ежедневно.

Мы думаем, как подготовиться к контрнаступлению, и не думаем, что у нас может не быть успеха. Это не наш способ. У нас есть единственная цель и мы это понимаем.

Я не могу сказать, что гарантированный стопроцентный успех, потому что никто этого не знает. Я думаю, что неправильно говорить об успехе, если теряешь людей...

В любом случае, мы пойдем вперед и ожидаем кое-чего от наших партнеров".

Детали: По его словам, деоккупируя территории, Украина теряет людей и эти потери очень болезненны для страны.

ВИДЕО ДНЯ

Он добавил, что ему очень непросто покидать страну во время войны и осуществлять визиты к международным партнерам.

Зеленский заявил, что не хочет демотивировать этим общество и солдат Украины: "Я уезжаю из страны на очень короткий срок, потому что это нужно, а не, потому что я просто хочу".

Прямая речь: "Надо понимать зачем я это делаю. Из-за подготовки, из-за усиления, из-за желания стать сильнее на поле битвы, чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости.

Я сейчас в Гааге, вчера был в Финляндии – недалеко от справедливости".

Читайте также: В ожидании контрнаступления. Как ВСУ готовятся к деоккупации территорий и как слив документов Пентагона влияет на планы Украины

Темы: Зеленскийконтрнаступлениевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW

США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN

В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Президент Словакии анонсировала "правительство экспертов", которое возглавит банкир Людовит Одор

Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

Президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

Все новости...
Зеленский
Зеленский: мы понимаем, что не вступим в НАТО во время войны, но хотим четкий сигнал
Зеленский прокомментировал угрозы Медведева его убить
Только за апрель оккупанты убили 190 взрослых и 17 детей в Украине − Зеленский
Последние новости
05:28
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
04:50
РФ не способна проводить скоординированные оборонительные операции на всей линии фронта – ISW
03:50
обновлено от 23:35В Украине объявляли воздушную тревогу: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области работала ПВО
03:20
обновлено от 02:25Атака беспилотников на Киев: есть пострадавшие и разрушения
02:58
фотоВ Одесской области в результате попадания вражеских ракет вспыхнули пожары
01:40
Киссинджер прогнозирует до конца года "реальные переговоры" между Украиной и РФ
00:55
Россияне отбирают катера у жителей оккупированной Херсонщины – ЦНС
00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
23:27
США не сомневаются в правдивости заявления Украины о перехвате "Кинжала" – CNN
23:12
Трагедия в Умани: истории живых и погибших
Все новости...
Реклама: