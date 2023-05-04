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Зеленский о контрнаступлении: Мы не думаем, что у нас может не быть успеха

Алена МазуренкоЧетверг, 4 мая 2023, 15:19
Зеленский о контрнаступлении: Мы не думаем, что у нас может не быть успеха
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина активно готовится к контрнаступлению и нет вариантов относительно провала. Однако, по словам Зеленского, неправильно говорить об "успехе", если теряешь людей.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Бельгии

Прямая речь: "Мы верим в успех нашего контрнаступления. Мы делаем максимум. Не только наши военные, но и общество, наши заводы, наши предприниматели - все думают, как усилить нашу армию ежедневно.

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Мы думаем, как подготовиться к контрнаступлению, и не думаем, что у нас может не быть успеха. Это не наш способ. У нас есть единственная цель и мы это понимаем.

Я не могу сказать, что гарантированный стопроцентный успех, потому что никто этого не знает. Я думаю, что неправильно говорить об успехе, если теряешь людей...

В любом случае, мы пойдем вперед и ожидаем кое-чего от наших партнеров".

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Детали: По его словам, деоккупируя территории, Украина теряет людей и эти потери очень болезненны для страны.

Он добавил, что ему очень непросто покидать страну во время войны и осуществлять визиты к международным партнерам.

Зеленский заявил, что не хочет демотивировать этим общество и солдат Украины: "Я уезжаю из страны на очень короткий срок, потому что это нужно, а не, потому что я просто хочу".

Прямая речь: "Надо понимать зачем я это делаю. Из-за подготовки, из-за усиления, из-за желания стать сильнее на поле битвы, чтобы привезти для россиян некоторые плохие новости.

Я сейчас в Гааге, вчера был в Финляндии – недалеко от справедливости".

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Темы: Зеленскийконтрнаступлениевойна
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