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Зеленский: Мы понимаем, что не вступим в НАТО во время войны, но хотим четкий сигнал

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 15:50
Зеленский: Мы понимаем, что не вступим в НАТО во время войны, но хотим четкий сигнал
Владимир Зеленский, фото: фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что на саммите НАТО в Вильнюсе Киев надеется получить от союзников сигнал об обозримой перспективе своего вступления в Альянс.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал, отвечая на вопросы СМИ на совместном брифинге с премьерами Нидерландов и Бельгии.

Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы услышать от партнеров на саммите в Вильнюсе "нечто большее, чем об "открытых дверях" Альянса".

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"Мы реалисты, мы понимаем, что не вступим в НАТО, пока война продолжается. Но уже во время войны мы хотим услышать четкий сигнал о том, что мы будем в НАТО после войны", – отметил он.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, комментируя вопрос об Украине и НАТО, напомнил фразу генсека Альянса о том, что Украина "принадлежит к евроатлантической семье" и "однажды будет в НАТО".

"Что касается Нидерландов – мы поддерживаем амбиции Украины относительно членства в НАТО. Мы сейчас работаем над тем, чтобы на саммите в Вильнюсе мы сделали шаг вперед и не вернулись к формулировкам, которые были на Бухарестском саммите (2008 года. – ЕП), или еще каким-то. Чтобы это был явный шаг. Что именно это будет – будет обсуждаться в следующие 4-6 недель", – добавил Рютте.

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Накануне в Хельсинки Зеленский выразил позицию, что Украина должна стать 33-м членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от вильнюсского саммита своеобразного "графика вступления в НАТО", и привел свои аргументы, почему членство Украины выгодно и Киеву, и самому Альянсу.

По информации немецкого агентства DPA, некоторые ключевые члены НАТО, в частности Германия и США, пока не хотят конкретных решений в вопросе членства Украины в Альянсе.

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Темы: ЗеленскийНАТОУкраинавойна
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