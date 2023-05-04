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Разведка США: Россия не способна на "значительное наступление" в Украине в этом году

"Европейская правда"Четверг, 4 мая 2023, 17:52

Россия, скорее всего, не сможет провести значительную наступательную операцию в Украине в этом году из-за недостатка боеприпасов и живой силы – независимо от того, будет ли успешным украинское контрнаступление.

Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

"На самом деле, если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обеспечит значительные поставки боеприпасов от третьих сторон в дополнение к существующим поставкам из Ирана и других стран, ей будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции", – заявила Хейнс в Сенатском комитете по вооруженным силам.

По ее словам, Путин, вероятно, уменьшил свои краткосрочные амбиции в Украине, чтобы считать победой "консолидацию контроля над оккупированной территорией на востоке и юге Украины, а также обеспечение того, что Украина никогда не станет союзником НАТО".

Несмотря на эту оценку, Хейнс считает маловероятным, что Россия договорится о паузе в этом году, если только политические факторы "не изменят мышление" Путина.

Хейнс также отметила, что российские войска готовят "новые оборонительные позиции" в преддверии украинского контрнаступления, и что они "получили меньше территории в апреле, чем в любой из трех предыдущих месяцев".

Напомним, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли считает, что Украине и России будет непросто достичь своих политических целей военным путем.

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Темы: РосcияразведкавойнаСША
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