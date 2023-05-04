Спецназ СБУ накрывает огнем российских оккупантов под Херсоном

Служба безопасности Украины показала, как ее спецназовцы накрывают огнем российских оккупантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Левый берег города - под постоянным контролем украинских защитников, в том числе и наших бойцов Центра специальных операций "А" СБУ.

Освободим нашу Херсонщину и другие временно оккупированные территории".

Детали: На видео показана работа 120 мм миномета и переносной установки 9П132 "Град-П".