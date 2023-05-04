Минобороны предлагает ставить на воинский учет призывников только до 25 лет: среди причин мобилизация

Министерство обороны сообщает о предложении уменьшить предельный возраст пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.

Источник: Министерство обороны Украины

Дословно: "В Министерстве обороны, реагируя на обращение Вооруженных Сил Украины, совместно наработали предложения изменений в законодательство по уменьшению предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25 лет.

Данные изменения продиктованы тем, что во время действия правового режима военного положения отсутствует потребность в пребывании граждан на воинском учете призывников до 27 лет".

Детали: Минобороны объясняет причины этой идеи так:

Во-первых, необходимость ежегодного прибытия граждан призывного возраста в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым затратам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК), тогда как призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется.

Во-вторых, "длительное пребывание на воинском учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество годных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву по мобилизации".

Дословно Минобороны: "Все инициативы Сил обороны Украины, направленные на укрепление обороноспособности государства, являются обоснованными, согласованными с другими правительственными и структурами безопасности и имеют целью исключительно оптимизацию процессов для приближения нашей Победы!

Каждый совместный шаг, каждое правительственное решение, каждое изменение в Закон – это ответ на широкомасштабное вторжение России с целью укрепления нашей обороноспособности. Каждое такое решение проходит жесткое испытание в условиях военного положения".

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Справка: Статья 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусматривает, среди прочего: "Не подлежат призыву на военную службу во время частичной мобилизации в течение шести месяцев со дня увольнения с военной службы военнообязанные из числа граждан, проходивших военную службу по призыву по мобилизации и уволенных со службы в запас (кроме военнослужащих, зачисленных на службу в военном оперативном резерве первой очереди). Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия".

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