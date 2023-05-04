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В рамках проекта "Армия дронов" подготовили 10 тысяч операторов БПЛА

Елена РощинаЧетверг, 4 мая 2023, 21:49
В рамках проекта Армия дронов подготовили 10 тысяч операторов БПЛА
Дроны Warmate, иллюстративное фото из Telegram "Армии дронов"

За год инициативы "United 24" эта фандрейзинговая платформа собрала 325 миллионов долларов, а в рамках проекта "Армия дронов" в Украине уже подготовлено 10 тысяч операторов беспилотников.

Источник: вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона

Прямая речь: "За год удалось собрать 325 миллионов долларов. Интересно, что люди поддерживают из 110 стран мира".

Детали: Проект "Армия дронов" продолжает развиваться. 

Только недавно закончили очередной сбор и будут новые сборы на БПЛА, отметил Федоров. 

Проект "Армия дронов" касается и запуска ударных рот беспилотников – с целью запустить 60 таких рот, и трансформации доктрины применения БПЛА, добавил вице-премьер. 

Прямая речь: "Недавно мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 тысяч пилотов обучили за это время. То есть "Армия дронов" – это о комплексном развитии сферы БПЛА как с точки зрения производства, так и с точки зрения их применения".

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Темы: беспилотникиоружиеФедоровпомощь Украине
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