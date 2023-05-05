Зеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
Первая леди Украины Елена Зеленская совершает визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
Источник: Офис президента, Зеленская в Telegram
Детали: Елена Зеленская посетила Даунинг-стрит, 10 по приглашению жены Премьер-министра Великобритании Акшаты Мурти.
Первая леди Украины поблагодарила Британию за поддержку Украины, в частности за организацию Евровидения совместно с украинскими партнерами.
"Невозможность проведения страной-победителем этого конкурса должна стать еще одним напоминанием миру о захватнической войне России против Украины", - подчеркнула она.
Ко встрече также присоединился Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Зеленская передала Акшати Мурти приглашение на третий Саммит первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве и будет посвящен теме ментального здоровья.
В свою очередь Мурти подчеркнула: "Мы обучаем ваших военных, но на самом деле это вы учите нас. Мы учимся у Украины и украинцев, как быть такими сильными и устойчивыми".
После встречи первая леди Украины и Мурти вместе посетили Британскую библиотеку.