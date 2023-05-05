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Зеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ

"Украинская правда"Пятница, 5 мая 2023, 00:56
Зеленская прибыла на церемонию коронации Чарльза ІІІ
фото ОП

Первая леди Украины Елена Зеленская совершает визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

Источник: Офис президента, Зеленская в Telegram

Детали: Елена Зеленская посетила Даунинг-стрит, 10 по приглашению жены Премьер-министра Великобритании Акшаты Мурти.

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Первая леди Украины поблагодарила Британию за поддержку Украины, в частности за организацию Евровидения совместно с украинскими партнерами.

"Невозможность проведения страной-победителем этого конкурса должна стать еще одним напоминанием миру о захватнической войне России против Украины", - подчеркнула она.

Ко встрече также присоединился Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Зеленская передала Акшати Мурти приглашение на третий Саммит первых леди и джентльменов, который состоится 6 сентября в Киеве и будет посвящен теме ментального здоровья.

В свою очередь Мурти подчеркнула: "Мы обучаем ваших военных, но на самом деле это вы учите нас. Мы учимся у Украины и украинцев, как быть такими сильными и устойчивыми".

После встречи первая леди Украины и Мурти вместе посетили Британскую библиотеку.

Темы: Елена ЗеленскаяВеликобритания
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