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Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец

Ольга ГлущенкоПятница, 5 мая 2023, 01:52
Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
Дмитрий Лубинец. Фото с Facebook

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях.

Источник: Лубинец во время пресс-конференции, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Российская сторона никогда не давала и не дает нам никаких цифр.

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Ни по усыновленным, ни по детям, которые там находятся, ни по информации, где они находятся и в каких условиях.

То есть от них информация к нам не поступает".

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Темы: детиРосcиядепортация
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