Россия не предоставляет никаких данных о вывезенных из Украины детях – Лубинец
Пятница, 5 мая 2023, 01:52
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Россия не предоставляет никаких данных об украинских депортированных детях.
Источник: Лубинец во время пресс-конференции, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Российская сторона никогда не давала и не дает нам никаких цифр.
Реклама:
Ни по усыновленным, ни по детям, которые там находятся, ни по информации, где они находятся и в каких условиях.
То есть от них информация к нам не поступает".
Читайте также: Путь Путина в Гаагу через "фильтрацию" и "оздоровление". Как Россия похищает украинских детей
ВИДЕО ДНЯ