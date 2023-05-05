Защитники за сутки уничтожили 620 оккупантов и 16 артиллерийских систем
Пятница, 5 мая 2023, 08:18
Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла в Украине уже 193 210 солдат, 3 710 танков и 2 978 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.23 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 193 210 (+620) человек ликвидировано,
- танков − 3 710 (+3) ед,
- боевых бронированных машин − 7 224 (+8) ед,
- артиллерийских систем − 2 978 (+16) ед,
- РСЗО − 550 (+3) ед,
- средств ПВО − 304 (+0) ед,
- самолетов − 308 (+0) ед,
- вертолетов − 294 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 540 (+17) ед,
- крылатых ракет − 947 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 5 916 (+30) ед,
- специальной техники − 373 (+3) ед.
Данные уточняются.