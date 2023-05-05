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Разведка Британии: РФ вряд ли сможет полностью защитить свои железные дороги от диверсий

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 09:01
Разведка Британии: РФ вряд ли сможет полностью защитить свои железные дороги от диверсий
Поезд сошел с рельсов из-за подрыва пути в Брянской области РФ. Скриншот из видео, которое публиковали в российских Telegram-каналах

Инциденты на железной дороге в приграничных с Украиной районах России очевидно продолжатся, потому что охранять такую огромную сеть путей непросто.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о российско-украинской войне от 5 мая.

Разведка отмечает, что в последнее время возросло количество инцидентов на российской железной дороге в приграничных с Украиной районах, которые считаются диверсиями неизвестных лиц, и такие случаи почти точно срывали железнодорожные поставки для нужд сил РФ – по крайней мере на короткое время в конкретных местах.

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"Хотя железнодорожные бригады способны быстро восстанавливать линии, эти инциденты увеличивают давление на силы внутренней безопасности РФ, которые, скорее всего, не смогут полностью обезопасить разветвленную и уязвимую сеть железных дорог России от нападений", – отмечают в обзоре.

В предыдущем обзоре рассказывали, что России, вероятно, придется менять систему поставок топлива из-за регулярных ударов по базам хранения в приграничных с Украиной районах.

Темы: Росcиявойнажелезная дорога
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