ГУРовцам за донаты купили станцию разведки стоимостью 41 млн

Фонд "Вернись живым" приобрел за донаты мобильную станцию разведки для Главного управления разведки Минобороны Украины, ее стоимость составляет более 41 млн грн.

Источник: Фонд "Повернись живим"

Детали: Фонд сообщает, чтобы это уникальный технический комплекс, который поможет спецназовцам быстро выявлять врага и получать о нем еще больше информации.

Как отмечает Фонд, из соображений безопасности, этот непростой в реализации проект около года держали в тайне. Вместо того, чтобы публично аккумулировать для него средства, оборудование приобрели с общих счетов Фонда.

Дословно: "Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы.

Вот почему важны регулярные донаты".