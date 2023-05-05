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ГУРовцам за донаты купили станцию разведки стоимостью 41 млн

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 13:00
ГУРовцам за донаты купили станцию разведки стоимостью 41 млн
Скрин с видео

Фонд "Вернись живым" приобрел за донаты мобильную станцию разведки для Главного управления разведки Минобороны Украины, ее стоимость составляет более 41 млн грн.

Источник: Фонд "Повернись живим"

Детали: Фонд сообщает, чтобы это уникальный технический комплекс, который поможет спецназовцам быстро выявлять врага и получать о нем еще больше информации. 

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Как отмечает Фонд, из соображений безопасности, этот непростой в реализации проект около года держали в тайне. Вместо того, чтобы публично аккумулировать для него средства, оборудование приобрели с общих счетов Фонда.

Дословно: "Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы.

Вот почему важны регулярные донаты".

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Темы: разведкаблаготворительностьтехнологии
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