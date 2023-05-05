Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГУРовцам за донаты купили станцию разведки стоимостью 41 млн

Татьяна ЛозовенкоПятница, 5 мая 2023, 13:00
ГУРовцам за донаты купили станцию разведки стоимостью 41 млн
Скрин с видео

Фонд "Вернись живым" приобрел за донаты мобильную станцию разведки для Главного управления разведки Минобороны Украины, ее стоимость составляет более 41 млн грн.

Источник: Фонд "Повернись живим"

Детали: Фонд сообщает, чтобы это уникальный технический комплекс, который поможет спецназовцам быстро выявлять врага и получать о нем еще больше информации. 

Как отмечает Фонд, из соображений безопасности, этот непростой в реализации проект около года держали в тайне. Вместо того, чтобы публично аккумулировать для него средства, оборудование приобрели с общих счетов Фонда.

Дословно: "Просто вдумайтесь: более $1 000 000, разовый платеж, секретная закупка и только один из десятков тысяч результатов нашей совместной работы.

Вот почему важны регулярные донаты".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: разведкаблаготворительностьтехнологии
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
разведка
Применение Россией ядерного оружия маловероятно – глава разведки США
США до сих пор не имеют информации для оценки атаки дронов на Кремль – глава разведки
Разведка США: Россия не способна на "значительное наступление" в Украине в этом году
Последние новости
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
04:49
Доходы РФ от нефти и газа упали более чем на 50%
04:16
Канада и Латвия будут обучать украинских офицеров
03:43
Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW
02:51
Оккупанты вывозят документацию и имущество из захваченных госучреждений на юге Украины – ЦНС
02:16
"Зерновую сделку" могут продлить минимум на 2 месяца – МИД Турции
01:57
Португалия хочет перенести дату выборов в Европарламент
01:39
В Запорожье прогремел взрыв – СМИ
Все новости...
Реклама: