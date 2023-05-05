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Львовский бизнесмен поставлял российским VIPам "Роллс-Ройсы" и "Майбахи" из Украины

Валентина РоманенкоПятница, 5 мая 2023, 14:21
Львовский бизнесмен поставлял российским VIPам Роллс-Ройсы и Майбахи из Украины
фото СБУ

Правоохранители ликвидировали схему нелегального экспорта в Россию подсанкционных автомобилей премиум-класса.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, пресс-служба ОГП, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: К организации сделки причастен львовский предприниматель, который ранее проживал в России и имеет там собственный бизнес (по данным источника УП - Виталий Бобырь).

 

Фигурант воспользовался тем, что большинство мировых автокомпаний вышли с рынка РФ, отмечают в спецслужбе. В частности, делец наладил схему переправки элитных авто на территорию России в обход международных торговых ограничений.

Отмечается, что среди заказчиков подсанкционной продукции были представители топ-менеджмента кремлевского монополиста "Газпром" и пропагандистского телеканала Russia Today.

Установлено, что с августа 2022 по март 2023 года делец нелегально переправил российским "заказчикам" 45 автомобилей на общую сумму более 3 млн евро.

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Для реализации сделки фигурант покупал премиальные транспортные средства в украинских автосалонах и оформлял их на подконтрольные коммерческие структуры.

Затем по поддельным документам он переправлял их транзитом через территорию Евросоюза в Беларусь, а оттуда - в РФ.

Кроме того, делец подал в Государственную налоговую службу Украины заявление на возмещение НДС. Мотивировал он это тем, что транспортные средства используются им в предпринимательской деятельности на территории Украины. Таким образом подозреваемый еще и завладел бюджетными средствами на сумму более 1 млн грн, отмечают прокуроры.

 

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили эту сделку и заблокировали ее.

Во время обысков по местам пребывания злоумышленника в Киеве и Львове обнаружено: 35 печатей предприятий, в том числе оффшорных компаний, задействованных в "схеме"; финансово-хозяйственную документацию, мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами незаконной деятельности.

 

Также по представлению СБУ наложен арест на имущество участников сделки на общую сумму более 700 млн грн.

В список заблокированных активов входят корпоративные права на 17 предприятий, более полусотни нежилых производственных помещений в разных регионах Украины, в том числе в Крыму, 22 квартиры в Киеве и Львове, почти три десятка земельных участков и более 40 элитных автомобилей.

На основании собранных доказательств организатору преступной схемы сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: пособничество государству-агрессору; служебный подлог; завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах.

В то же время о местонахождении подозреваемого в сообщениях правоохранителей не указывается.

Темы: СБУ
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