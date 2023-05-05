В России снова масштабный пожар: горят склады в Екатеринбурге

Здесь и далее скриншот из видео МЧС РФ

Масштабный пожар возник в российском Екатеринбурге − горят склады с резиной и легковоспламеняющимися жидкостями.

Источник: МЧС РФ в Telegram, российские СМИ

Дословно МЧС РФ: "Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина. По предварительной информации, пострадавших нет".

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Детали: Сообщается, что площадь пожара составляет 4 тысячи кв.м. Огонь перекинулся на растительность.

У Росії велика пожежа − горять 4000 кв м складів із легкозаймистими матеріалами і рідинами у Єкатеринбурзі. Відео з Telegram російського МНС pic.twitter.com/0GWorlwWgj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 5, 2023