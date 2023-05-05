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В России снова масштабный пожар: горят склады в Екатеринбурге

Ирина БалачукПятница, 5 мая 2023, 14:18
В России снова масштабный пожар: горят склады в Екатеринбурге
Здесь и далее скриншот из видео МЧС РФ

Масштабный пожар возник в российском Екатеринбурге − горят склады с резиной и легковоспламеняющимися жидкостями.

Источник: МЧС РФ в Telegram, российские СМИ

Дословно МЧС РФ: "Огнем охвачены два складских помещения. В складах находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина. По предварительной информации, пострадавших нет". 

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Детали: Сообщается, что площадь пожара составляет 4 тысячи кв.м. Огонь перекинулся на растительность.  

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Темы: Росcияпожар
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