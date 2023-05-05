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ЕС окончательно одобрил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины

"Европейская правда"Пятница, 5 мая 2023, 18:14

Совет Европейского Союза в пятницу принял решение о выделении одного миллиарда евро из Европейского фонда мира в рамках своей инициативы по обеспечению Украины артиллерийскими боеприпасами.

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС, которое цитирует "Европейская правда".

В рамках помощи ЕС профинансирует предоставление Вооруженным силам Украины артиллерийских снарядов калибра 155 мм и, в случае необходимости, ракет, которые будут совместно закуплены странами-членами ЕС у европейской оборонной промышленности.

Средства, как согласовали на неделе постоянные представители государств-членов ЕС, будут направлены производителям в ЕС и Норвегии, при этом компоненты для производства могут закупаться и за пределами этих стран.

Эта компромиссная формула призвана решить спор между отдельными членами Евросоюза, которые не могли договориться, будут ли заключаться контракты на закупку боеприпасов с третьими государствами.

Миллиард евро выделяется в дополнение к такой же сумме, направленной на компенсацию военной помощи Украине государствам-членам ЕС. Ее Совет Евросоюза утвердил еще в середине апреля.

"Вместе с предыдущим решением о быстром предоставлении боеприпасов из имеющихся запасов мы выделяем два миллиарда евро на эту цель, что увеличивает общую военную поддержку Украины со стороны ЕС до 5,6 миллиардов евро", – прокомментировал топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

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Напомним, некоторые чиновники предполагали ранее, что этого соглашения достигнут еще в середине апреля, но эти надежды оказались напрасными. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил разочарование тем, что реализация этого важного решения ЕС тормозится.

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Темы: ЕСпомощь УкраинеоружиеВооруженные силы
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