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Резников вспомнил, как летал на переговоры с РФ: вертолет НАТО в Беларуси, отказ россиян забирать тела

Алена МазуренкоПятница, 5 мая 2023, 23:17
Резников вспомнил, как летал на переговоры с РФ: вертолет НАТО в Беларуси, отказ россиян забирать тела
Резников, скриншот

Министр обороны Алексей Резников вспомнил, как украинская делегация летела на переговоры с оккупантами в феврале 2022 года - добирались вертолетом сил НАТО, а россияне отказались забирать тела своих погибших солдат.

Источник: Резников в интервью Дмитрию Комарову

Прямая речь: "Добирались мы туда (в Беларусь - ред.) интересно. Они предлагали нам сделать коридор, чтобы мы заехали к ним через оккупированную часть. Мы сказали: "Угу. Мы доберемся так, как будем считать нужным". Мы скомуницировали с польскими коллегами и польские коллеги поддержали нас.

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Мы добрались в Польшу, а там вертолетами НАТО "Черный ястреб" мы перелетели на территорию Беларуси. Там сели и уже вертолетами Беларуси долетали.

Думаю, это впервые вертолеты НАТО садились на белорусскую землю...

 
"Черный ястреб"
скриншот

Меня поразила циничность россиян. В тот день, когда мы были на переговорах (в Беларуси - ред.), мы уже насчитали где-то 3000 убитых россиян. Это уже много! Три тысячи убитых плюс еще раненые. Вот мы сидим, разговариваем, с той стороны сидят переговорщики. Я им говорю, хорошо, мы договорились о коридорах, о выводе населения, а что мы будем делать с телами ваших погибших, может мы вам их отдадим для захоронения? Заберите, потому что у нас нет места где их держать.

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Глава делегации (РФ - ред.) поворачивается к заместителю министра обороны, а тот говорит: "Мы не подтверждаем, у нас погибло 10 или 20, или 30". Глава делегации поворачивается ко мне: "Мы не подтверждаем". Я говорю, вы то может не подтверждаете, но 3000 есть".

Детали: По словам Резникова, решение о переговорах с Россией в начале широкомасштабного вторжения было для него самым трудным.

Он отметил, что это непрофессионально идти на переговоры с тем, кого ненавидишь. Пришлось глушить собственные эмоции.

Кроме того, это происходило на территории Беларуси, где украинскую делегацию просто могли взять в заложники или убить в дороге.

Министр также вспомнил, что предлагал россиянам на переговорах допустить Красный крест, как посредника, чтобы те помогли вернуть тела оккупантов домой.

Резников сказал российским представителям, что Украина могла бы завезти тела вагонами, но россияне бы точно не вернули вагоны.

Через несколько недель после переговоров в Беларуси в Украину приезжал руководитель МККК Петер Маурер, который до этого успел побывать в России.

По словам Резникова, Маурер ему намекнул, что российское военное руководство уже знало о военных потерях России, но не решалось отчитываться об этом "на верх": "Они цинично скрывали потери от себя. От своего руководства".

Темы: Резниковвойнапереговоры
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