"Очень хорошо учатся" – Резников о реакции россиян на новое оружие

Министр обороны Алексей Резников отметил, что россияне во время войны против Украины "очень хорошо учатся".

Источник: Резников в интервью Дмитрию Комарову

Прямая речь: "Они (россияне) очень хорошо учатся. Когда мы HIMARS... когда мы летом их привезли... а это 80 км поражения... то есть летом изменилась ситуация, потому что мы начали уничтожать их командные пункты, пункты управления. Но... теперь они отвели все свои пункты управления, все свои склады, всю свою логистическую историю за 120 км, чтобы мы не могли дотянуться HIMARS.

Почему мы убеждаем наших партнеров, что нам нужен очередной транш оружия "более длинной руки" хотя бы 150 км.

Мы и 300 просим (ATACMS), но пока партнеры колеблются, потому что, к сожалению, они все еще продолжают думать, что каждый раз, когда они дают оружие, это может поднять уровень эскалации".