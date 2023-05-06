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Фон дер Ляйен обсудила со Шмыгалем восстановление Украины

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 04:50
Фон дер Ляйен обсудила со Шмыгалем восстановление Украины
Фон дер Ляйен и Шмыгаль, фото: Правительственный портал

Президент Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, который находится в Лондоне по случаю коронации Чарльза III.

Источник: Twitter Фон дер Ляйен

Прямая речь: "Очень продуктивная встреча с Премьер-министром Денисом Шмыгалем.

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Мы обсудили поддержку ЕС для восстановления и восстановления Украины, учитывая Конференцию по восстановлению Украины в Лондоне в июне.

ЕС остается непоколебимым в своем обязательстве помочь Украине в восстановлении".

Темы: ЕСШмыгальпомощь Украине
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