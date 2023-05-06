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Ночью над Днепропетровщиной воздушники сбили 4 вражеских "Шахеда"

Ольга ГлущенкоСуббота, 6 мая 2023, 07:40
Ночью над Днепропетровщиной воздушники сбили 4 вражеских Шахеда
Уничтоженный беспилотник. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА "АРМИЯ INFORM"

В ночь на 6 мая Воздушные силы сбили над Днепропетровщиной 4 вражеских "Шахеда", обломки которых повредили дома, хозяйственные постройки и линию электропередач.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак

Прямая речь: "Ночью агрессор направил на Днепропетровщину беспилотники. Отлично сработали наши стражи неба. Военные из воздушного командования "Восток" приземлили все четыре "Шахеды".

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"Целила российская армия и по Марганецкой громаде Никопольского района. Выпустила полтора десятка снарядов из "Града". Обошлось без пострадавших. Последствия атаки выясняются".

Детали: Лысак отметил, что обломки сбитых российских мопедов упали в Синельниковском районе.

Там выбиты окна в 5 частных домах. Изуродованы две хозяйственные постройки и линия электропередач.

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Люди не получили повреждений.

Темы: Днепропетровская областьобстрелбеспилотники
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