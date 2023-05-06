В Крыму взрывы, оккупанты заявляют о работе ППО

Утром в субботу 6 мая оккупанты сообщили о взрывах в Крыму, якобы "сработала система ППО".

Источник: СМИ оккупантов "РИА Новости" и "ЧП Крым"

Детали: Читатели сообщили о взрывах в районе Красногвардейского.

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Дословно: "В Красногвардейском районе Крыма был слышен громкий хлопок в 8:04".

"В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейский".

"В Красногвардейское был очень сильный хлопок".

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"Красногвардейский район, очень четко было слышно 2 хлопка".

Больше деталей: Позже оккупационные "власти" крыма заявили о "срабатывании системы ППО на севере Крыма", якобы жертв и разрушений нет.