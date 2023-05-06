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В Крыму взрывы, оккупанты заявляют о работе ППО

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 08:40
В Крыму взрывы, оккупанты заявляют о работе ППО
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Утром в субботу 6 мая оккупанты сообщили о взрывах в Крыму, якобы "сработала система ППО".

Источник: СМИ оккупантов "РИА Новости" и "ЧП Крым"

Детали: Читатели сообщили о взрывах в районе Красногвардейского.

Дословно: "В Красногвардейском районе Крыма был слышен громкий хлопок в 8:04".

"В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейский".

"В Красногвардейское был очень сильный хлопок".

"Красногвардейский район, очень четко было слышно 2 хлопка".

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Больше деталей: Позже оккупационные "власти" крыма заявили о "срабатывании системы ППО на севере Крыма", якобы жертв и разрушений нет.

Темы: КрымПВОвзрыввойна
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