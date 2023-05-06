Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Крыму взрывы, оккупанты заявляют о работе ППО

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 08:40
В Крыму взрывы, оккупанты заявляют о работе ППО
гугл картЫ

Утром в субботу 6 мая оккупанты сообщили о взрывах в Крыму, якобы "сработала система ППО".

Источник: СМИ оккупантов "РИА Новости" и "ЧП Крым"

Детали: Читатели сообщили о взрывах в районе Красногвардейского.

Реклама:

Дословно: "В Красногвардейском районе Крыма был слышен громкий хлопок в 8:04".

"В 8:05 хороший прозвучал грохот. Джанкой-Красногвардейский".

"В Красногвардейское был очень сильный хлопок".

ВИДЕО ДНЯ

"Красногвардейский район, очень четко было слышно 2 хлопка".

Больше деталей: Позже оккупационные "власти" крыма заявили о "срабатывании системы ППО на севере Крыма", якобы жертв и разрушений нет.

Темы: КрымПВОвзрыввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Все новости...
Крым
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Дроны атаковали Россию и Крым более 190 раз в этом году − ВВС
Спутник показал баржи-барикады от украинских дронов возле Крымского моста
Последние новости
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
21:39
На юге Украины зафиксировали российские "Шахеды"
21:25
Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах
21:01
Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
Все новости...
Реклама: