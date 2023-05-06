"Мы выстояли": ССО обнародовали новые кадры из горящего Бахмута
Силы спецопераций показали новые видео из горящего Бахмута, в котором, по словам ССО, Россия использовала фосфорные боеприпасы.
Источник: ССО
Дословно: "Мы выстояли! Месть не за горами!
Кадры ночного обстрела Бахмута фосфорными боеприпасами".
Детали: Бойцы ССО по-прежнему продолжают настаивать, что оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы в Бахмуте.
Пока нет доказательств, это фосфор или зажигательные боеприпасы.
Справочно: Военные эксперты и расследователи отмечают, что в Украине и России нет на вооружении фосфорных боеприпасов.
Зато это могут быть зажигательные боеприпасы, которые тоже запрещены - их нельзя использовать в городах или рядом с ними.
Разрешается применение зажигательных боеприпасов по военным объектам, только если они удалены от гражданских.
Такие боеприпасы используют для создания массовых пожаров на местности с сухим растительным покровом с помощью легковоспламеняющихся горючих материалов.