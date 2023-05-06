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"Мы выстояли": ССО обнародовали новые кадры из горящего Бахмута

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 12:12
Мы выстояли: ССО обнародовали новые кадры из горящего Бахмута
скриншот

Силы спецопераций показали новые видео из горящего Бахмута, в котором, по словам ССО, Россия использовала фосфорные боеприпасы.

Источник: ССО

Дословно: "Мы выстояли! Месть не за горами!

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Кадры ночного обстрела Бахмута фосфорными боеприпасами".

Детали: Бойцы ССО по-прежнему продолжают настаивать, что оккупанты использовали запрещенные фосфорные боеприпасы в Бахмуте.

Пока нет доказательств, это фосфор или зажигательные боеприпасы.

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Справочно: Военные эксперты и расследователи отмечают, что в Украине и России нет на вооружении фосфорных боеприпасов.

Зато это могут быть зажигательные боеприпасы, которые тоже запрещены - их нельзя использовать в городах или рядом с ними.

Разрешается применение зажигательных боеприпасов по военным объектам, только если они удалены от гражданских.

Такие боеприпасы используют для создания массовых пожаров на местности с сухим растительным покровом с помощью легковоспламеняющихся горючих материалов.

Темы: БахмутССОВооруженные силы
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