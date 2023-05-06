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В России взорвали машину с украинофобом Прилепиным

Роман ПетренкоСуббота, 6 мая 2023, 12:28
В России взорвали машину с украинофобом Прилепиным
фото российского следкома

В российской Нижегородской области взорвали автомобиль Audi, в котором ехал украинофоб, писатель и член партии "Справедливая Россия" Захар Прилепин, он "тяжело ранен".

Источник: РБК

Детали: По предварительной информации, Захар Прилепин тяжело ранен, водитель погиб.

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Между тем его пресс-служба уточняет, что "с ним все в порядке".

По данным издания, Прилепин возвращался в Москву из оккупированного Донбасса.

6 мая он пересек российскую границу. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

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Взрыв был "достаточно сильный", на месте взрыва образовалась воронка.

В результате взрыва Прилепин получил "ранения ног".

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение "Атеш".

Справка: Прилепин — известный российский писатель, пропагандист, поддерживал сепаратистов с 2014 года и активно выступает за войну.

Напомним: В январе сообщалось, якобы Прилепин "подписал контракт с Росгвардией" и "поехал воевать в Украину".

Темы: Росcия
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