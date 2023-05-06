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Зеленский наградил пехотинцев: двум присвоено звание Героя Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 18:10
Зеленский наградил пехотинцев: двум присвоено звание Героя Украины
Зеленский вручает государственные награды 6 мая, фото ОП

В День пехоты Украины президент Владимир Зеленский вручил пехотинцам государственные награды, в частности звание Героя Украины присвоено Сергею Сирченко и посмертно Валерию Глебову.

Источник: сайт президента

Детали: Торжественная церемония состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

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Зеленский отметил, что миру не просто избавляться от многолетних иллюзий о якобы непреодолимой России, но украинские воины, в частности пехотинцы, преодолевают это вроде бы непобедимое зло, и своей стойкостью и смелостью меняют историю, объединяя мир вокруг Украины.

"Сейчас Украина значительно крепче, чем в прошлом году или в любой другой год этой войны за свободу и независимость нашего государства. Более того - сейчас Украина крепче, чем в любое другое время противостояния с этой империей. Наше время - это время для победы!" - подчеркнул президент.

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Он также вручил государственные награды. В частности, высшее звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено командиру 56-й отдельной механизированной бригады полковнику Сергею Сирченко.

Полковник участвовал в мероприятиях по сдерживанию вооруженной агрессии в Луганской и Донецкой областях с 2014 по 2018 годы. В день полномасштабного вторжения России 24 февраля организовал эффективную разведку, что позволило обеспечить надежную оборону в зоне ответственности бригады. Выполнял ряд боевых задач в Запорожской области, в Донецкой области, в частности в Угледаре, Бахмуте и Бахмутском районе.

Также Зеленский передал "Золотую звезду" дочери командира мотопехотной роты капитана Валерия Глебова, который удостоен звания Героя Украины посмертно.

Валерий Глебов был участником АТО и ООС с 2015 по 2021 годы. Личные и профессиональные качества командира позволяли его подразделению удерживать участок фронта на Изюмском направлении, а также проводить наступательные действия. Впоследствии его подразделение удачно организовало оборону на Бахмутском векторе. Капитан погиб в конце ноября 2022 года в г. Бахмут, где во время минометного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью.

Соответствующие указы о присвоении звания Героя Украины Сирченко и Глебову опубликованы на сайте президента.

Награды из рук президента также получили еще 14 военнослужащих - бойцы были отмечены орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степени, Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Кроме того, почетный знак отличия "За мужество и отвагу" получили три воинские части Сухопутных войск ВСУ: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Зеленский вручил командирам воинских частей ленту к их боевым флагам. В ответ командир 10-й ОГШБ подарил президенту шеврон и планкетку его бригады.

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
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