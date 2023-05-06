Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский наградил пехотинцев: двум присвоено звание Героя Украины

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 18:10
Зеленский наградил пехотинцев: двум присвоено звание Героя Украины
Зеленский вручает государственные награды 6 мая, фото ОП

В День пехоты Украины президент Владимир Зеленский вручил пехотинцам государственные награды, в частности звание Героя Украины присвоено Сергею Сирченко и посмертно Валерию Глебову.

Источник: сайт президента

Детали: Торжественная церемония состоялась в Мариинском дворце в Киеве.

Зеленский отметил, что миру не просто избавляться от многолетних иллюзий о якобы непреодолимой России, но украинские воины, в частности пехотинцы, преодолевают это вроде бы непобедимое зло, и своей стойкостью и смелостью меняют историю, объединяя мир вокруг Украины.

"Сейчас Украина значительно крепче, чем в прошлом году или в любой другой год этой войны за свободу и независимость нашего государства. Более того - сейчас Украина крепче, чем в любое другое время противостояния с этой империей. Наше время - это время для победы!" - подчеркнул президент.

Он также вручил государственные награды. В частности, высшее звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено командиру 56-й отдельной механизированной бригады полковнику Сергею Сирченко.

ВИДЕО ДНЯ

Полковник участвовал в мероприятиях по сдерживанию вооруженной агрессии в Луганской и Донецкой областях с 2014 по 2018 годы. В день полномасштабного вторжения России 24 февраля организовал эффективную разведку, что позволило обеспечить надежную оборону в зоне ответственности бригады. Выполнял ряд боевых задач в Запорожской области, в Донецкой области, в частности в Угледаре, Бахмуте и Бахмутском районе.

Также Зеленский передал "Золотую звезду" дочери командира мотопехотной роты капитана Валерия Глебова, который удостоен звания Героя Украины посмертно.

Валерий Глебов был участником АТО и ООС с 2015 по 2021 годы. Личные и профессиональные качества командира позволяли его подразделению удерживать участок фронта на Изюмском направлении, а также проводить наступательные действия. Впоследствии его подразделение удачно организовало оборону на Бахмутском векторе. Капитан погиб в конце ноября 2022 года в г. Бахмут, где во время минометного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью.

Соответствующие указы о присвоении звания Героя Украины Сирченко и Глебову опубликованы на сайте президента.

Награды из рук президента также получили еще 14 военнослужащих - бойцы были отмечены орденами Богдана Хмельницкого III степени, "За мужество" II и III степени, Даниила Галицкого, медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Кроме того, почетный знак отличия "За мужество и отвагу" получили три воинские части Сухопутных войск ВСУ: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Зеленский вручил командирам воинских частей ленту к их боевым флагам. В ответ командир 10-й ОГШБ подарил президенту шеврон и планкетку его бригады.

Темы: ЗеленскийнаградыВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские подразделения, которые сбежали из-под Бахмута, уже дважды терпели поражения – ISW

США не видят признаков отступления "вагнеровцев" из Бахмута – Politico

фото Экс-президент "Мотор Сичи" просил обменять его в Россию − СМИ

В Киеве запустили новый опрос: ищут замену российским деятелям на метро "Университет"

Журналист показал обломки российского "Кинжала", который сбили в Украине

фотоКомандующий Воздушных сил подписал ракету HARM: послание частично подлежит цензуре

Все новости...
Из российского плена вернули 45 азовцев
Путин встал на сторону Шойгу в конфликте с Пригожиным
В субботу россияне нанесли 6 ракетных ударов по Украине – сводка Генштаба
Командиры называют "пушечным мясом": Генштаб рассказал о моральном состоянии оккупантов
Последние новости
08:55
фото, видео В Тбилиси протестовали после решения РФ отменить визы и разрешить авиарейсы
08:37
Оккупанты за сутки убили 4 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
08:23
Трамп: США посылают Украине слишком много оружия
08:14
Силы обороны за сутки уничтожили 610 захватчиков и 14 вражеских артсистем
08:10
фотоВраг бил из артиллерии по Никополю: повреждены 3 жилых дома
07:45
В России заявили, что в Курской области под обстрел попала электроподстанция
07:19
Трамп не смог сказать, желает ли он Украине победы
06:47
Генштаб: Оккупанты за 3 дня вывезли в Бердянск 300 человек, среди них – дети
06:28
Силы обороны отбили почти 40 вражеских атак – сводка
05:47
Трамп отказался назвать Путина военным преступником
Все новости...
Реклама: