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В субботу россияне нанесли 6 ракетных ударов по Украине – сводка Генштаба

Катерина ТищенкоСуббота, 6 мая 2023, 18:23
В субботу россияне нанесли 6 ракетных ударов по Украине – сводка Генштаба
украинские военные, фото Генштаба ВСУ

В субботу российские войска нанесли по Украине 6 ракетных и 25 авиационных ударов, враг ведет наступательные действия на Бахмутском и Марьинском направлениях.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение этих суток противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, РФ нанесла 25 авиационных ударов и осуществила более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. Всего в течение суток враг совершил более 30 атак.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений территориальной обороны противника.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леонивка и Красный Хутор Черниговской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Железный Мост, Леонивка, Черниговской области; Ровно, Бояро-Лежачи, Волфино Сумской области, а также Лемище, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Синьковка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красное Первое, Двуречная, Западное, Синьковка, Песчаное, Вишневое и Стельмаховка Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне. Вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спирного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечино и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Веселое, Орехово-Васильевка, Марково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Осуществил обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Северное, Карловка, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает оборонительные действия. Осуществил обстрелы населенных пунктов, неподалеку с линией боевого соприкосновения. В частности это - Бурлацкое, Вольное Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Золотая Балка, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

В течение этих суток нашими защитниками было уничтожено 4 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 2 разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.

Темы: Генштабвойна
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