На Херсонщине из-за обстрела погибли 6 работников ГСЧС, 2 ранены

Некоторые из погибших работников ГСЧС, скриншот с поста Крука

В результате обстрела на Херсонщине в субботу погибли 6 работников ГСЧС, еще двое получили ранения.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook

Дословно: "Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине, наши пиротехники попали под обстрел. Шестеро наших специалистов погибли.

Еще двое, из них одна женщина фельдшер, получили ранения и сейчас госпитализированы. Уничтожена техника".

Детали: Крук отметил, что террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая работников, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами.

Он также опубликовал имена и фото погибших работников ГСЧС: Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.