На Херсонщине из-за обстрела погибли 6 работников ГСЧС, 2 ранены

Некоторые из погибших работников ГСЧС, скриншот с поста Крука

В результате обстрела на Херсонщине в субботу погибли 6 работников ГСЧС, еще двое получили ранения.

Источник: глава ГСЧС Сергей Крук в Facebook

Дословно: "Сегодня ГСЧС потеряла часть своей семьи. Во время выполнения задач по разминированию на Херсонщине, наши пиротехники попали под обстрел. Шестеро наших специалистов погибли.

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Еще двое, из них одна женщина фельдшер, получили ранения и сейчас госпитализированы. Уничтожена техника".

Детали: Крук отметил, что террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая работников, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами.

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Он также опубликовал имена и фото погибших работников ГСЧС: Игорь Соловьев, Александр Ходаковский, Андрей Орлов, Владимир Погорелый, Николай Шолох, Роман Каленик.