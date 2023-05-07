В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
Воскресенье, 7 мая 2023, 03:15
На большей части территории Украины в субботу вечером объявляли воздушную тревогу.
Источник: alerts.in.ua
Детали: Около 22:23 тревога начала распространяться по Украине.
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В Киеве ее объявили в 22:24.
Воздушная тревога объявлена на большинстве территории Украины, кроме западных областей и Одесской области. Впоследствии в Одесской области тоже объявили тревогу.
Дополнено в 01:20. В части южных, центральных и восточных областей отменили воздушную тревогу.
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Тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также в Херсонской области.
В Киеве после отбоя повторно объявляли тревогу, которая длилась 1 мин. Сейчас в столице не объявлена тревога.
Дополнено в 03:15. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.