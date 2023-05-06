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Украина готовит запрет импорта из Молдовы

"Европейская правда"Суббота, 6 мая 2023, 22:33
Украина готовит запрет импорта из Молдовы
Тарас Качка, фото из Facebook

В ответ на ограничения, введенные Молдовой против украинского агроэкспорта, в правительстве готовят постановление о запрете молдавского импорта.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – Торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Мы сообщили в Кишинев – любое ограничение со стороны Молдовы будет считаться крайне недружественным шагом и повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдовы", – отмечает чиновник.

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По его словам, введение такого запрета уже согласовано и запущено в подготовку.

Напомним, в субботу 6 мая молдавское Министерство сельского хозяйства сообщило о планах присоединиться к решению ЕС о введении временного запрета импорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника происхождением из Украины, в то же время разрешив их транзит.

Как сообщается, об этом решении министр сельского хозяйства Молдовы Владимир Боля лично проинформировал украинского визави Николая Сольского. По его словам, в молдавских хранилищах находится значительное количество зерновых, что вызывает у фермеров опасения, что им не хватит места для нового урожая.

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По данным Госстата, по результатам 2022 года импорт из Молдовы в Украину составил $151 млн. В частности, Украина импортировала из Молдовы топливо ($28 млн), вино ($16 млн), дубильные экстракты ($15 млн), овощи и переработанные овощи ($16 млн) , орехи ($15 млн), а также черные металлы ($10 млн).

Также напомним, что 2 мая Еврокомиссия ввела запрет на импорт указанных товаров из Украины в пять стран ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию, Болгарию и Румынию, с сохранением их транзита.

Запрет будет действовать до 5 июня, однако возможно его продление.

О причинах и возможном ходе аграрного кризиса можно почитать в статье Малая аграрная блокада. Объясняем последствия решения ЕС, ослабившего польский запрет.

Темы: Молдовасельское хозяйство
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