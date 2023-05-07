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В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 03:15
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу
карта воздушных тревог по состоянию на 22:29

На большей части территории Украины в субботу вечером объявляли воздушную тревогу.

Источник: alerts.in.ua

Детали: Около 22:23 тревога начала распространяться по Украине.

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В Киеве ее объявили в 22:24.

Воздушная тревога объявлена на большинстве территории Украины, кроме западных областей и Одесской области. Впоследствии в Одесской области тоже объявили тревогу.

Дополнено в 01:20. В части южных, центральных и восточных областей отменили воздушную тревогу.

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Тревога продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также в Херсонской области.

В Киеве после отбоя повторно объявляли тревогу, которая длилась 1 мин. Сейчас в столице не объявлена тревога.

Дополнено в 03:15. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: воздушная тревога
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