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Ситуация вокруг ЗАЭС становится потенциально опасной – МАГАТЭ

"Украинская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 02:46
Ситуация вокруг ЗАЭС становится потенциально опасной – МАГАТЭ
ЗАЭС. ФОТО 24 КАНАЛА

Ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной, присутствующие на станции эксперты МАГАТЭ регулярно слышат обстрелы.

Источник: заявление генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Мариано Гросси

Прямая речь: "Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится все более непредсказуемой и потенциально опасной. Я крайне обеспокоен вполне реальными рисками для ядерной и физической безопасности станции. Мы должны действовать немедленно, чтобы предотвратить угрозу серьезной ядерной аварии и связанных с ней последствий для населения и окружающей среды.

Этот крупный ядерный объект должен быть защищен. Я буду продолжать настаивать на том, чтобы все стороны взяли на себя обязательства достичь этой жизненно важной цели, а МАГАТЭ будет продолжать делать все возможное, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность и безопасность на станции".

Детали: По словам Гросси, присутствующие на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ получили информацию, что россияне начали эвакуацию жителей Энергодара, в котором проживает большинство персонала станции. Он выразил обеспокоенность по поводу все более напряженных, стрессовых и сложных условий для персонала станции и их семей.

Гросси добавил, что эксперты МАГАТЭ продолжают регулярно слышать обстрелы, в частности слышали их вечером 5 мая.

Напомним: НАЭК "Энергоатом" опроверг заявления пророссийских пропагандистских информационных ресурсов о полной остановке работы Запорожской АЭС.

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Темы: ЗАЭСМАГАТЭ
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