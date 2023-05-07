Украинские высокопоставленные лица опасаются, что контрнаступление может не оправдать надежд партнеров – WP

Высшие должностные лица Украины пытаются снизить уровень ожиданий, опасаясь, что результат контрнаступления может не оправдать надежд союзников.

Источник: издание The Washington Post, которое пообщалось с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Украины Алексеем Резниковым

Детали: В интервью WP на прошлой неделе Алексей Резников заявил, что "ожидания от нашей контрнаступательной операции переоценены в мире".

"Большинство людей ждут чего-то огромного", – сказал он. По его мнению, это может привести к "эмоциональному разочарованию".

"Подготовка к контрнаступлению, детали которого остаются в тайне, поставила украинских чиновников перед сложным вопросом: какой результат будет достаточным, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон?

Некоторые опасаются, что если украинцы потерпят неудачу, Киев может потерять международную военную помощь или столкнуться с новым давлением с требованием вступить в переговоры с Москвой. Такие переговоры почти наверняка будут включать российские требования о сдаче суверенной территории, что Украина называет неприемлемым", – пишет WP.

"Я верю, что чем больше побед у нас будет на поле боя, откровенно говоря, тем больше людей будут верить в нас, а это означает, что мы получим больше помощи", – сказал Владимир Зеленский в интервью изданию в понедельник.

ВИДЕО ДНЯ

Как отмечает WP, частично завышенные ожидания обусловлены предыдущими победами Украины на поле боя – сначала отражением попытки России захватить Киев, а затем вытеснением оккупантов с опорных пунктов во время неожиданных атак в Харьковской и Херсонской областях.

"Мы вдохновляли, потому что считалось, что мы упадем в течение 72 часов", – сказал Резников. Но, по его словам, учитывая опыт, партнеры теперь имеют "общие ожидания, что Украина снова достигнет успеха".

По его словам, западные партнеры сказали ему, что сейчас им нужен "следующий пример успеха, потому что мы должны показать его нашим людям".

"Но я не могу вам сказать, каким будет масштаб этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?" – сказал министр.

Теперь Россия может иметь географическое преимущество и большую численность военных, пишет издание. Осознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих сторонников на Западе дополнительного вооружения.

Зеленский заявил изданию, что Украина будет готова начать контрнаступление, "как только получит оружие, о котором договорилась с партнерами".

Резников рассказал WP, что "первое штурмовое соединение" Украины готово к началу операции более чем на 90%, но некоторые подразделения все еще продолжают обучение за рубежом.

По словам Зеленского, он будет считать успехом деоккупацию любых украинских территорий.

"Я не могу вам сказать, какие города, какие границы для нас являются значительным успехом, а какие – средним... только потому, что не хочу готовить Россию к тому, как, в каких направлениях, где и когда мы будем (наступать – ред.)", – сказал он.

В идеале, по словам Резникова, контрнаступление позволит не только освободить села и города, но и "перерезать материально-технические цепи (российских – ред.) войск" и "уменьшить их наступательную способность".

Украина также просит предоставить ей вооружение для нанесения ударов на большие расстояния, пишет WP. Партнеры Киева уже давно высказывают опасения, что такое вооружение может быть использовано для нанесения ударов по территории РФ, что потенциально может спровоцировать масштабную эскалацию со стороны Москвы. Но отсутствие такого вооружения ставит Украину в очень невыгодное положение, заявил Зеленский.

"Я не совсем понимаю, скажу вам откровенно, почему мы не можем получить дальнобойную артиллерию", – сказал он, заверив, что Украина не будет использовать такое вооружение для нанесения ударов по территории России, чего опасаются некоторые союзники.

По словам Зеленского, именно из-за недостатка дальнобойной артиллерии украинские войска после возвращения Херсона не смогли вытеснить российские войска с территории, которую они контролируют на левом берегу Днепра.

"Они могут забрать оттуда войска и перебросить их на восток или на юг. И все равно они подкрепляются. Почему? Потому что они знают, что мы не можем до них достать... и мы страдаем каждый день, потому что они имеют возможность стрелять по нашим людям", – сказал Зеленский.

"Они отвели все свои командные пункты, склады горючего, склады боеприпасов более чем на 120 километров. Поэтому нам нужно что-то интересное с дальностью действия 150 километров. Им стало сложнее логистически. Но нам нужно отталкивать их все дальше и дальше", – добавил Резников.