Силы обороны отбили 50 атак противника – сводка

В течение 6 мая Силы обороны Украины отбили около 50 вражеских атак на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных ударов, в частности по городам Часов Яр, Константиновка и Херсон. Кроме того, нанес 48 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура, есть пострадавшие.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Ведутся тяжелые бои за города Бахмут и Марьинка. За прошедшие сутки враг совершил около 50 атак".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных вражеских группировок не обнаружено. На полигонах Республики Беларусь продолжается подготовка подразделений территориальной обороны противника.

На Северском и Слобожанском направлениях в течение прошлых суток враг нанес авиаудары по районам населенных пунктов Заречье, Леонивка и Красный Хутор Черниговской области. Враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хреновка, Карповичи, Тимоновичи, Железный Мост и Леоновка Черниговской области; Украинское, Ровно, Сопич, Бояро-Лежачи и Волфино Сумской области, а также Лемищине, Гранов, Казачья Лопань, Стрелечья, Лукьянцы, Нескучное, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Черное и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия Синьковки. Враг обстрелял Красное Первое, Митрофановку, Новомлинск, Двуречную, Западное, Синьковку, Песчаное, Вишневое и Стельмаховку Харьковской области.

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На Лиманском направлении противник вел наступательные действия в направлении Белогоровки и Спирного, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка и Невское Луганской области и Белогоровка и Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Богдановки, Ивановского, Предтечино и Нью-Йорка. От вражеских обстрелов пострадали Веселое, Миньковка, Орехово-Васильевка, Марково, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Константиновка, Александро-Шультино, Южное, Торецк, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки противник наступательных действий не проводил. Обстрелял Бердичи, Авдеевку, Северное, Карловку, Нетайлово и Первомайское в Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Георгиевка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеских наступательных действий не фиксировалось. Оккупанты обстреляли Водяное, Угледар, Пречистовку и Золотую Ниву Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Враг обстрелял Бурлацкое, Вольное Поле, Новоселку, Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Чаривне, Белогорье, Малую Токмачку, Новоданиловку, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области; Никополь – Днепропетровской; Золотую Балку, Антоновку и город Херсон. Нанес авиаудары по населенным пунктам Веселое и Казацкое Херсонской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 1 удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

За прошедшие сутки наши защитники уничтожили 7 ударных и 8 разведывательных БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 3 района сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также артиллерийское подразделение на огневой позиции.