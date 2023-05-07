Россияне потеряли за сутки 18 артсистем и 660 вояк

Российские оккупанты потеряли на войне в Украине только за сутки 660 вояк, 18 артсистем и 6 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 194430 (+660) человек ликвидировано,

танков - 3723 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 7248 (+10) ед,

артиллерийских систем - 3010 (+18) ед,

РСЗО - 554 (+2) ед,

средства ПВО - 306 (+0) ед,

самолетов - 308 (+0) ед,

вертолетов - 294 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18),

крылатые ракеты - 947 (+0),

корабли / катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5952 (+16) ед,

специальная техника - 380 (+5).

Данные уточняются.