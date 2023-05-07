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Россияне потеряли за сутки 18 артсистем и 660 вояк

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 08:27
Россияне потеряли за сутки 18 артсистем и 660 вояк
российский вояка, фото: getty

Российские оккупанты потеряли на войне в Украине только за сутки 660 вояк, 18 артсистем и 6 танков.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 07.05.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 194430 (+660) человек ликвидировано,
  • танков - 3723 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин - 7248 (+10) ед,
  • артиллерийских систем - 3010 (+18) ед,
  • РСЗО - 554 (+2) ед,
  • средства ПВО - 306 (+0) ед,
  • самолетов - 308 (+0) ед,
  • вертолетов - 294 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2572 (+18),
  • крылатые ракеты - 947 (+0),
  • корабли / катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5952 (+16) ед,
  • специальная техника - 380 (+5).

Данные уточняются.

Темы: война
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