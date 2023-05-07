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Россияне убили шесть человек на Херсонщине

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 09:06
Россияне убили шесть человек на Херсонщине
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Российские оккупанты только за сутки убили шесть человек в Херсонской области, также есть раненые гражданские в Донецкой области.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: По данным властей, оккупанты 51 раз обстреляли Херсонщину, из них четыре раза - сам облцентр.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

Из-за российской агрессии на Херсонщине шесть человек погибли, четверо - получили ранения.

Тем временем за 6 мая россияне ранили 5 жителей Донецкой области: в Нью-Йорке, Северном, Авдеевке, Красногоровке и Максимовке.

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Темы: Херсонская областьДонецкая областьвойна
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