Оккупанты атаковали 5 ракетами Николаевский район, повреждено здание предприятия
Воскресенье, 7 мая 2023, 09:32
Российские оккупанты обстреляли Николаевский район 5 ракетами Х-22 с авиации, повреждено здание промышленного предприятия.
Источник: глава ОВА Виталий Ким
Прямая речь Кима: "По предварительной информации от ОК "Юг", 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую громады.
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Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории".
Детали: Ким добавил, что за пределами предприятия вспыхнула сухая трава.
Пострадавших нет.
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