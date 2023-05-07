Оккупанты атаковали 5 ракетами Николаевский район, повреждено здание предприятия

Российские оккупанты обстреляли Николаевский район 5 ракетами Х-22 с авиации, повреждено здание промышленного предприятия.

Источник: глава ОВА Виталий Ким

Прямая речь Кима: "По предварительной информации от ОК "Юг", 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую громады.

Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории".

Детали: Ким добавил, что за пределами предприятия вспыхнула сухая трава.

Пострадавших нет.

В Николаеве ночь прошла спокойно.