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Оккупанты атаковали 5 ракетами Николаевский район, повреждено здание предприятия

Роман ПетренкоВоскресенье, 7 мая 2023, 09:32
Оккупанты атаковали 5 ракетами Николаевский район, повреждено здание предприятия
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Российские оккупанты обстреляли Николаевский район 5 ракетами Х-22 с авиации, повреждено здание промышленного предприятия.

Источник: глава ОВА Виталий Ким

Прямая речь Кима: "По предварительной информации от ОК "Юг", 5 ракетами Х-22, выпущенными из самолетов стратегической авиации Ту-22М3, враг атаковал Ольшанскую и Константиновскую громады.

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Повреждено здание промышленного предприятия, также зафиксировано попадание на открытой территории".

Детали: Ким добавил, что за пределами предприятия вспыхнула сухая трава.

Пострадавших нет.

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В Николаеве ночь прошла спокойно.

Темы: Николаевская областьобстрел
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