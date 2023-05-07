Буданов: Россия не имеет потенциала для масштабного наступления, но способна обороняться
Воскресенье, 7 мая 2023, 13:27
Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что Россия не имеет никакого потенциала для попытки масштабного наступления где-либо в Украине.
Источник: Буданов в интервью YahooNews
Прямая речь Буданова: "По состоянию на сейчас Россия не имеет ни военного, ни экономического, ни политического потенциала для осуществления попытки масштабного наступления где-либо в Украине".
Детали: В то же время, по словам начальника ГУР, государство-агрессор Россия до сих пор способно проводить серьезные оборонительные операции, и это "проблема, с которой Украине придется столкнуться".
Также Буданов сообщил, что РФ пытается накопить определенный запас ракет, чтобы сорвать украинское контрнаступление.