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На Троещине в квартире взорвалась граната, мужчине грозит до 7 лет

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 16:37
На Троещине в квартире взорвалась граната, мужчине грозит до 7 лет
иллюстративное фото

На улице Лесковской в Киеве в воскресенье в квартире взорвалась граната, полиция задержала мужчину, который незаконно хранил боеприпас.

Источник: полиция Киева

Дословно: "Сегодня в полицию Киева поступила информация, что в квартире на улице Лесковской взорвалась граната. По указанному адресу оперативный дежурный немедленно направил наряды полиции, следственно-оперативную группу и врачей.

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По предварительной информации, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения. Пострадавших в результате этого происшествия нет. Мужчину, который незаконно хранил гранату, полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Детали: Следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием, боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Темы: Киеввзрывполиция
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