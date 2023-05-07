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Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35

"Европейская правда"Воскресенье, 7 мая 2023, 17:06
Миссия Frontex приостановила полеты над Черным морем после инцидента с российским Су-35
Иллюстративное фото: Су-35, Рособоронэкспорт

Патрульные полеты миссии Frontex над Черным морем приостановлены из-за опасного инцидента с участием польского самолета и российского истребителя.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Полеты приостановлены до тех пор, пока румынская сторона не заверит пограничников в безопасности полетов. Командование операцией на Черном море осуществляют румыны.

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Как сообщалось, в пятницу российский самолет Су-35 опасно перехватил самолет L410 TURBOLET, принадлежащий польской Пограничной службе, который выполнял плановую патрульную миссию под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве в сотрудничестве с румынскими службами.

Пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская объяснила, что "двухмоторный российский истребитель Су-35 влетел в определенную Румынией оперативную зону без какого-либо радиоконтакта, после чего совершил агрессивные и опасные маневры – три сближения с польским самолетом без безопасного расхождения".

Инцидент привел к большой турбулентности польского пограничного самолета. Во время инцидента экипаж польских пограничников в составе пяти человек временно потерял контроль над самолетом и начал терять высоту.

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Российский боевой самолет также совершил пролет прямо перед носом пограничного самолета, пересекая его траекторию полета на опасном расстоянии. По оценке экипажа самолета, оно составляло около 5 метров.

Из-за инцидента по тревоге подняли боевую авиацию НАТО.

Представитель польского правительства Петр Мюллер прокомментировал перехват самолета польских пограничников российским истребителем, заявив, что это была спланированная провокация.

Темы: Черное мореавиаРосcия
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