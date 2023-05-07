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Залужный встретился с генералом Бундесвера: надеется на самолеты

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 17:27
Залужный встретился с генералом Бундесвера: надеется на самолеты
Залужный и Броер, фото из Telegram Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время встречи с генеральным инспектором Бундесвера генералом Карстеном Броером выразил надежду на предоставление партнерами Украине самолетов F-16.

Источник: Залужный в Telegram

Дословно: "Был рад приветствовать на этой неделе в Украине с официальным визитом генерального инспектора Бундесвера генерала Карстена Броера.

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Провели конструктивный разговор. Описал ситуацию, сложившуюся на фронте и рассказал о подготовке Сил безопасности и обороны к будущим действиям для освобождения нашей территории.

Поблагодарил за уже предоставленную Германией военную помощь: зенитные ракетные комплексы IRIS-T, зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard, танки Leopard и другое вооружение. Выразил надежду, что в будущем все наши партнеры примут верное решение и Украина получит самолеты F-16".

Детали: Также Залужный и Бройер акцентировали на важности продолжать поддерживать Украину и в дальнейшем, договорились быть на связи и делать все возможное для усиления нашей обороноспособности.

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Темы: ЗалужныйГерманияпомощь Украине
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