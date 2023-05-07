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В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 21:57
В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко
Николай Климович, фото: Весна

В колонии Витебска умер политзаключенный, блогер Николай Климович, которого приговорили к году заключения за "смайлик" в соцсетях на карикатуру на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: белорусский правозащитный центр "Весна"

Детали: Как сообщают правозащитники, 61-летний Климович умер в Витебской колонии №3.

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28 февраля в суде Пинского района и города Пинска его приговорили к году колонии за реакцию на карикатуру на Лукашенко в "Одноклассниках", несмотря на то, что Климович имел инвалидность сердца II группы, перенес инсульт и сложную операцию на сердце.

Суд обвинил Климовича в оскорблении Лукашенко по ст. 368 Уголовного кодекса в сатирическом изображении, которое он якобы опубликовал в соцсети. В "Одноклассниках" блогер поставил реакцию "смешно", поэтому карикатуру разместили в ленте его страницы. По словам Климовича, он не намеревался распространять эти карикатуры, а просто посмеялся над ними.

Мужчину задержали в зале суда, поскольку до вынесения приговора он был на свободе. Перед приговором блогер заявил, что может умереть за решеткой.

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21 апреля Брестский областной суд оставил приговор без изменений. Вскоре Николая этапировали в Витебскую колонию №3 – его возили по всей Беларуси. В колонии он пробыл около двух недель.

Темы: БеларусьЛукашенкополитзаключенные
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