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В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 21:57
В колонии Беларуси умер блогер, осужденный за смайлик на карикатуру на Лукашенко
Николай Климович, фото: Весна

В колонии Витебска умер политзаключенный, блогер Николай Климович, которого приговорили к году заключения за "смайлик" в соцсетях на карикатуру на самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Источник: белорусский правозащитный центр "Весна"

Детали: Как сообщают правозащитники, 61-летний Климович умер в Витебской колонии №3.

28 февраля в суде Пинского района и города Пинска его приговорили к году колонии за реакцию на карикатуру на Лукашенко в "Одноклассниках", несмотря на то, что Климович имел инвалидность сердца II группы, перенес инсульт и сложную операцию на сердце.

Суд обвинил Климовича в оскорблении Лукашенко по ст. 368 Уголовного кодекса в сатирическом изображении, которое он якобы опубликовал в соцсети. В "Одноклассниках" блогер поставил реакцию "смешно", поэтому карикатуру разместили в ленте его страницы. По словам Климовича, он не намеревался распространять эти карикатуры, а просто посмеялся над ними.

Мужчину задержали в зале суда, поскольку до вынесения приговора он был на свободе. Перед приговором блогер заявил, что может умереть за решеткой.

21 апреля Брестский областной суд оставил приговор без изменений. Вскоре Николая этапировали в Витебскую колонию №3 – его возили по всей Беларуси. В колонии он пробыл около двух недель.

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Темы: БеларусьЛукашенкополитзаключенные
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