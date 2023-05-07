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В Украине воздушная тревога: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области ПВО

Катерина ТищенкоВоскресенье, 7 мая 2023, 23:35
В Украине воздушная тревога: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области ПВО
карта воздушных тревог по состоянию на 23:38

В Одессе во время воздушной тревоги в воскресенье поздно вечером прогремел взрыв, в Киеве и области работает ПВО.

Источник: Суспільне, alerts.in.ua, Киевская ОВА, КГВА

Детали: Как сообщает Суспільне, в Одессе прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар.

В воскресенье вечером в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, преимущественно в южных и центральных областях.

В 23:35 тревогу объявили и в Киеве и области.

 
карта воздушных тревог по состоянию на 23:53

По состоянию на 23:53 в некоторых южных регионах тревогу отменили, а в северных - объявили.

В 00:04 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области.

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"Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

В 00:10 о работе ПВО в столице сообщила и Киевская городская военная администрация.

"На окраинах Киева работает ПВО! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в КГВА.

Темы: воздушная тревогаОдесса
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