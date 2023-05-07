В Украине воздушная тревога: в Одессе прогремел взрыв, в Киеве и области ПВО
В Одессе во время воздушной тревоги в воскресенье поздно вечером прогремел взрыв, в Киеве и области работает ПВО.
Источник: Суспільне, alerts.in.ua, Киевская ОВА, КГВА
Детали: Как сообщает Суспільне, в Одессе прогремел взрыв, после которого вспыхнул пожар.
В воскресенье вечером в Украине объявлена масштабная воздушная тревога, преимущественно в южных и центральных областях.
В 23:35 тревогу объявили и в Киеве и области.
По состоянию на 23:53 в некоторых южных регионах тревогу отменили, а в северных - объявили.
В 00:04 Киевская ОВА сообщила о работе ПВО в области.
"Угроза БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.
В 00:10 о работе ПВО в столице сообщила и Киевская городская военная администрация.
"На окраинах Киева работает ПВО! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!", - отметили в КГВА.