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Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье

"Украинская правда"Понедельник, 8 мая 2023, 00:16
Сумщина: россияне за сутки 16 раз обстреляли приграничье
Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 7 мая российские оккупанты совершили 16 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 106 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Белопольской громаде враг бил из минометов (16 взрывов) и ствольной артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела произошло возгорание частного домовладения.

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В Середино-Будской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (15 взрывов) по г. Середина-Буда. В результате обстрела повреждены 2 квартиры в многоквартирном доме и складское помещение.

На территорию Великописаревской громады россияне сбросили 20 мин.

В Юнаковской громаде зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии (5 взрывов).

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По Новослободской громаде враг бил из минометов (5 взрывов).

В Краснопольской громаде осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (7 взрывов).

В Зноб-Новгородской громаде был обстрел из ствольной артиллерии (17 взрывов). В результате обстрела в пгт. Зноб-Новгородское повреждены ЛЭП, 3 частных дома и частный автомобиль.

По Эсманской громаде россияне били из артиллерии (16 взрывов).

Темы: Сумская областьобстрел
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